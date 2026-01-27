PGR é acionada para apurar conflito em contratação de escritório de Lewandowski pelo Master

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi provocado nesta terça-feira, 27, a apurar se houve tráfico de influência e violações à Lei de Conflito de Interesses por parte do ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, cujo escritório de advocacia do qual é sócio recebeu mais de R$ 5 milhões do Banco Master, montante que abarca inclusive período após a sua posse no cargo no primeiro escalão do governo federal.

A notícia de fato, espécie de denúncia de crime, foi apresentada pelo deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil). O parlamentar cita a reportagem do Metrópoles que revelou o contrato entre o Master e o escritório de Lewandowski que previa o pagamento de R$ 250 mil por mês e afirma que os indícios apontam para o cometimento do crime de tráfico de influência e de atos atentatórios aos princípios da Administração Pública e à Lei de Conflito de Interesses.