PF investiga desvios de recursos federais no Cariri

As investigações apontaram que o dinheiro em espécie, oriundo de desvio de recursos públicos federais, seria repassado a servidores municipais / Crédito: Divulgação / PF

A Polícia Federal (PF) investiga a suspeita de desvios de recursos públicos após apreender R$ 500 mil em espécie no Município de Juazeiro do Norte nessa segunda-feira, 26. O valor foi encontrado com duas pessoas que, após o saque, iriam se deslocar para uma cidade na região sul do Ceará, aponta a investigação. De acordo com a PF, a apreensão ocorreu a partir de informações de que os suspeitos transportariam valores com indícios de lavagem de dinheiro oriundo de desvios de recursos públicos federais, com o objetivo de dificultar o rastreamento do destino final da quantia.

Além disso, as diligências também se basearam em informações de que uma empresa, que mantinha diversos contratos com um único município da região sul cearense, realizava saques frequentes em espécie. Em um ano, os valores sacados somaram R$ 2,5 milhões. Ainda segundo a PF, há suspeitas de que os valores teriam origem ilícita, relacionados a desvios de recursos públicos, e poderiam estar sendo direcionados a servidores municipais. Um dos investigados é ex-funcionário do referido município. O valor apreendido pela PF foi encontrado com um dos suspeitos, que não apresentou justificativa razoável para a realização reiterada de saques em espécie ao longo do último ano. As apurações iniciais apontam que a dupla teria movimentado, de forma atípica, valores elevados sem utilizar meios de transferência eletrônica.