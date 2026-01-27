Lula fala de massacre de judeus na Alemanha nazista após Flávio chamá-lo de antissemita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 27, em publicação no X, que o autoritarismo e os discursos de ódio foram peças utilizadas pela Alemanha Nazista para promover o massacre de milhões de judeus. A postagem de Lula foi em referência ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. "Hoje - Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto - é preciso recordar os horrores que a humanidade é capaz de cometer contra o próprio ser humano. E lembrar que o autoritarismo, os discursos de ódio e o preconceito étnico e religioso foram as peças com as quais essa grande tragédia do século XX foi construída", disse Lula no X.

O presidente ainda destacou que, em seu primeiro mandato, em 2004, assinou uma petição enviada à Organização das Nações Unidas (ONU) que instituiu 27 de Janeiro como a data em lembrança das vítimas do Holocausto. Segundo ele, o dia busca relembrar os que perderam suas vidas e prestar solidariedade aos milhões de famílias destruídas.

"Um dia de defesa dos Direitos Humanos, da convivência pacífica e das instituições democráticas, elementos fundamentais do mundo mais justo que queremos deixar para as próximas gerações", disse Lula no X. O dia 27 de Janeiro foi escolhido por ser nesta data, em 1945, em que o maior campo de extermínio nazista, Auschwitz-Birkenau, foi libertado pelas tropas soviéticas. Na instalação nazista, localizado no sul da Polônia, foram mortas entre 1,3 milhão e 3 milhões de pessoas. Narrativa da oposição busca ligar Lula a antissemitismo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato ao Palácio do Planalto, chamou nesta terça-feira, 27, o presidente Lula de antissemita. Os dois devem disputar a Presidência neste ano. O parlamentar afirmou que, em episódios recentes, Lula deixou de condenar o Hamas para atacar Israel e que o Brasil integra o grupo de países que apoiam o terrorismo. Flávio, que se apresentou como candidato, disse que se alinhará a Israel, caso seja eleito. Numa indireta a Lula, o senador afirmou que o próximo presidente brasileiro não será persona non grata em Israel.