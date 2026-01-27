Eleições: Cármen Lúcia diz que mentiras divulgadas tecnologicamente capturam vontade do eleitor

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, disse que a Justiça Eleitoral precisa de planejamento e de adoção de medidas preventivas para combater a proliferação de desinformação nas eleições deste ano. "Sempre me parece que a melhor alternativa para evitar uma desinformação que compromete de alguma forma a liberdade é prevenir que não se chegue a acreditar e levar ao descrédito", afirmou a ministra. Cármen salientou que as "mentiras tecnologicamente divulgadas" podem levar à contaminação do voto pela "captura da vontade livre do eleitor". A presidente da Corte eleitoral discursou na abertura de seminário sobre segurança, comunicação e desinformação na sede da Corte eleitoral. A palestra foi dirigida a um auditório de juízes e servidores de Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), de representantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

"A dúvida corrói as bases democráticas de um processo eleitoral que precisa ser garantido de maneira íntegra, tranquila. Que isto não seja um momento de tumulto, de violência, que seja um momento de novas escolhas feitas pelo eleitorado, de proposições para aperfeiçoamento das instituições", disse.

A ministra acrescentou que é preciso assegurar o direito ao "sossego cívico", em que o eleitorado não precise "desconfiar a cada minuto dos nossos representantes, das nossas juízas e dos nossos juízes, das polícias, para que a gente saiba que quem está na posição de servidor público está exercendo a sua atividade para servir como é o seu dever". Na próxima semana, o TSE realiza audiências públicas para debater as regras para as eleições de outubro - o que inclui as normas para uso de inteligência artificial (IA) nas campanhas e sobre a remoção de conteúdos desinformativos nas redes sociais. "Nós temos que fazer com que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira transparente para se saber o que foi manipulado, como foi manipulado. Se houve essa manipulação, como será essa retirada sem de alguma forma restringir, limitar ou até extinguir a liberdade de expressão, porque essa está garantida constitucionalmente e essa é base da democracia", destacou.