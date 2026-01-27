Deputados cearenses recolhem cartas de apoio para dar a Bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A entrega de cartas ocorreu na última quinta-feira, 22. A ação garante levar as cartas até Bolsonaro por meio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ou por intermédio do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro
Um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu em quatro pontos de Fortaleza, na semana passada, para enviar cartas de apoiadores ao ex-mandatário, que está preso no Complexo da Papuda, em Brasília. A ação foi capitaneada pelo deputado federal Dr Jaziel, pela deputada estadual Dra. Silvana e pela suplente Mayra Pinheiro, todos do PL Ceará.

A entrega de cartas ocorreu na última quinta-feira, 22. A ação garante levar as cartas até Bolsonaro por meio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ou por intermédio do filho e pré-candidato a presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Jaziel, Silvana e Mayra divulgaram a mobilização nas redes sociais e chamaram aliados a participar.

"E se você pudesse mandar uma carta de apoio ao presidente Bolsonaro? Agora você pode. Escreva, porque nós vamos enviar a ele. O capitão conta com você. Bolsonaro livre", dizem os políticos cearenses em trecho do vídeo.

Os pontos de coleta foram Os encontros aconteceram nas praças do Ferreira (Centro); Portugal (Aldeota); Nossa Senhora de Fátima (Fátima) e na Avenida A (Conjunto Ceará). Até o momento da publicação da matéria, as mensagens estariam se aproximando de duas mil unidades, segundo a assessoria dos deputados.

Embora o prazo para entrega já tenha acabado, alguns autores combinaram envio após a data inicial com os responsáveis.

Para chegar ao ex-presidente, as cartas serão levadas até Brasília pelos parlamentares cearenses e entregues pessoalmente a Michelle ou a Flávio. A data da reunião para a entrega ainda não foi definida.

Bolsonaro segue preso na Papudinha, cumprindo 27 anos e três meses de prisão, após ser condenado em processo relacionado à trama golpista.

