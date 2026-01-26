Tarcísio elogia ato de Nikolas Ferreira e diz que pior que a crise fiscal é a 'crise moral'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou nesta segunda-feira, 26, a caminhada promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em Brasília (DF). Em entrevista coletiva no Mercado Municipal de Santos (SP), Tarcísio afirmou que o parlamentar é "uma grande promessa" e sustentou que a chamada "crise moral" do País é mais grave do que a crise fiscal. A mobilização foi organizada pelo deputado e previa um percurso de aproximadamente 240 quilômetros, como forma de protesto contra as condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro de 2023. A caminhada começou com participação reduzida, mas ganhou tração ao longo da última semana e passou a engajar apoiadores nas redes sociais, em meio a críticas ao bolsonarismo por um suposto esvaziamento na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao comentar o ato, Tarcísio destacou que "não tem por que" as manifestações prejudicarem a delicada relação entre o bolsonarismo e o Supremo Tribunal Federal (STF). O chefe do Executivo paulista tem articulado junto aos ministros da Corte para ajudar Bolsonaro.

"A gente está vivendo uma crise moral muito séria", disse o governador. "Fala-se muito da crise fiscal. Ela está contratada e vamos ter um problema fiscal à frente, que tende a travar o crescimento do Brasil. Mas, pior do que a crise fiscal, é a crise moral. Essa, sim, precisa ser enfrentada, porque arruína as instituições." Segundo Tarcísio, há um "desrespeito recorrente às instituições" e é necessário "virar a chave" para reverter o cenário. Ele afirmou que a mobilização expressa um sentimento presente na sociedade e que não há razão para barrá-la. Para o governador, o movimento deve continuar por poder "devolver dignidade a uma pessoa com problemas de saúde, com comorbidades e mais de 70 anos", referindo-se ao ex-presidente. O chefe do Executivo paulista voltou a elogiar a liderança do deputado. "É um grande movimento liderado pelo Nikolas, que é realmente um fenômeno. Um ato corajoso, que começa praticamente sozinho e termina com uma multidão. É admirável. Esse menino tem a minha admiração e o meu apreço", disse.