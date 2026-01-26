Presidente da Fifa: importante nos eventos de futebol é unir o mundo
Infantino comentou sobre um possível boicote ao torneio, por algumas seleções europeias, após as ameaças do presidente estadunidense, Donal Trump, de tomar a Groenlândia.
“Eu sempre olho para o futuro e, para mim, o que é importante nos eventos de futebol, como o Mundial, o Mundial dos homens ou o Mundial das mulheres aqui no Brasil, é unir as pessoas, unir os países, unir as pessoas de todo o mundo”, ressaltou, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.
Segundo Infantino, a Fifa recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo deste ano, para os 6 milhões de ingressos disponíveis. “Então, as pessoas querem ir e as pessoas vão e vão celebrar e nós celebramos juntos o futebol, sempre. Nós precisamos de ocasiões para unir as pessoas, especialmente no nosso mundo hoje”, acrescentou.
Trump afirmou que pretende impor tarifas a nações europeias que não apoiarem seu plano de assumir o controle da Groenlândia. O argumento para a tomada no território autônomo da Dinamarca é a segurança nacional dos Estados Unidos.
Apesar da oposição do governo francês aos planos de Trump, de acordo com a agência Reuters, a ministra dos Esportes da França, Marina Ferrari, afirmou que não prevê que seu país se retire da Copa do Mundo.
"Até o momento, não há qualquer intenção por parte do ministério de boicotar esta grande competição", declarou a ministra. "Não vou me antecipar ao que poderá acontecer, mas também ouvi vozes se manifestando em certos blocos políticos. Eu sou uma das que acreditam na separação entre esporte e política. A Copa do Mundo é um momento extremamente importante para quem ama o esporte”, completou a Marina Ferrari.
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição disputada em três países e que reunirá 48 seleções. O torneio começa dia 11 de junho, na Cidade do México, capital mexicana.
Futebol no Brasil
Já em 2027, o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina da Fifa, principal tema do encontro entre Lula e Infantino, nesta segunda-feira. A expectativa de Fifa é que o Brasil receba cerca de 3 milhões de torcedores de todo o mundo para a competição.
Segundo Infantino, tudo está pronto no Brasil e o evento tem o objetivo de impulsionar o futebol feminino e todas as causas das mulheres, como o combate à violência e ao feminicídio. “Vamos trabalhar na educação deste tema”, afirmou.
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, contou ainda que o Brasil deve se candidatar para sediar o Mundial de Clubes da Fifa em 2029. "A gente acredita que o Brasil está apto a receber esse evento grandioso, mas isso requer muitas conversas, muitos ajustes, mas o Brasil vai, sim, colocar a sua candidatura para 2029", disse.