Presidente da Fifa: importante nos eventos de futebol é unir o mundo

O presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, afirmou nesta segunda-feira (26) que a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, será uma ocasião para unir as pessoas, "especialmente no nosso mundo de hoje".

Infantino comentou sobre um possível boicote ao torneio, por algumas seleções europeias, após as ameaças do presidente estadunidense, Donal Trump, de tomar a Groenlândia.

“Eu sempre olho para o futuro e, para mim, o que é importante nos eventos de futebol, como o Mundial, o Mundial dos homens ou o Mundial das mulheres aqui no Brasil, é unir as pessoas, unir os países, unir as pessoas de todo o mundo”, ressaltou, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Segundo Infantino, a Fifa recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo deste ano, para os 6 milhões de ingressos disponíveis. “Então, as pessoas querem ir e as pessoas vão e vão celebrar e nós celebramos juntos o futebol, sempre. Nós precisamos de ocasiões para unir as pessoas, especialmente no nosso mundo hoje”, acrescentou. Trump afirmou que pretende impor tarifas a nações europeias que não apoiarem seu plano de assumir o controle da Groenlândia. O argumento para a tomada no território autônomo da Dinamarca é a segurança nacional dos Estados Unidos.

"Até o momento, não há qualquer intenção por parte do ministério de boicotar esta grande competição", declarou a ministra. "Não vou me antecipar ao que poderá acontecer, mas também ouvi vozes se manifestando em certos blocos políticos. Eu sou uma das que acreditam na separação entre esporte e política. A Copa do Mundo é um momento extremamente importante para quem ama o esporte", completou a Marina Ferrari.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira edição disputada em três países e que reunirá 48 seleções. O torneio começa dia 11 de junho, na Cidade do México, capital mexicana. Futebol no Brasil Já em 2027, o Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina da Fifa, principal tema do encontro entre Lula e Infantino, nesta segunda-feira. A expectativa de Fifa é que o Brasil receba cerca de 3 milhões de torcedores de todo o mundo para a competição. Segundo Infantino, tudo está pronto no Brasil e o evento tem o objetivo de impulsionar o futebol feminino e todas as causas das mulheres, como o combate à violência e ao feminicídio. “Vamos trabalhar na educação deste tema”, afirmou.