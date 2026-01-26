Pelo menos quatro manifestantes seguem internados após queda de raio em ato em Brasília

Ao todo, 41 pessoas foram atendidas pela rede pública de saúde. Desse total, 36 já receberam alta hospitalar e uma foi encaminhada para a rede privada.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que pelo menos quatro manifestantes seguem internados após serem atingidos pela queda de um raio durante uma manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada neste domingo, 25, na Praça do Cruzeiro, em Brasília.

A SES-DF informou que 14 pacientes receberam os primeiros atendimentos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Três permanecem internados na unidade e um foi transferido para o Hospital Santa Marta. Um outro paciente foi transferido, a pedido, para outra unidade da rede privada e não há informação se ele ainda está internado. Os demais já tiveram alta.

Já o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que todos os pacientes que deram entrada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) em decorrência do incidente já receberam alta. Das 27 pessoas atendidas na unidade, quatro permaneceram em observação até a manhã desta segunda-feira, 26, sem registro de casos graves.

O raio atingiu a área onde o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) promovia um ato com apoiadores de Bolsonaro (PL). Segundo boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros no fim do dia, 89 pessoas precisaram ser socorridas, 47 foram hospitalizadas e 11 necessitaram de atendimento médico de maior complexidade.

O episódio ocorreu por volta das 13h, na Praça do Cruzeiro, cerca de uma hora após o início da concentração final da caminhada organizada por Nikolas. O grupo percorreu o trajeto de Paracatu (MG) até Brasília ao longo da semana. O evento foi batizado de "Caminhada pela Paz" e integrou o movimento "Acorda, Brasil".