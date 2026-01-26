Nikolas compartilha vídeo que atribui raio a vontade divina

No vídeo compartilhado pelo deputado, é dito que o episódio não deve ser interpretado apenas como um fenômeno natural e sustenta que o ocorrido estaria ligado a "batalhas espirituais", segundo ele perceptíveis apenas por quem teria "discernimento espiritual".

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) divulgou neste domingo, 25, um vídeo em que o coach religioso Lamartine Posella atribui a uma "vontade divina" o raio que atingiu participantes da "Caminhada pela Liberdade" , manifestação organizada pelo parlamentar, em Brasília.

No vídeo compartilhado pelo deputado no Instagram, Posella afirma que o episódio não deve ser interpretado apenas como um fenômeno natural e sustenta que o ocorrido estaria ligado a "batalhas espirituais", segundo ele perceptíveis apenas por quem teria "discernimento espiritual".

De acordo com boletim do Corpo de Bombeiros, algumas pessoas ficaram desacordadas durante o episódio. Ao menos 89 participantes precisaram ser socorridos, dos quais 47 foram encaminhados a unidades de saúde. Desse total, 11 demandaram atendimento médico de maior complexidade.

O episódio ocorreu por volta das 13 horas na Praça do Cruzeiro, uma hora após o início da concentração final de uma caminhada que Nikolas promoveu com apoiadores, que durante a semana andaram de Paracatu (MG) até a capital federal.

Para o coach religioso Lamartine Posella, o desfecho do ato foi positivo e indica que o evento político teria provocado uma reação do que chamou de "estruturas espirituais do mal".