Michelle diz que Bolsonaro adotou Nikolas como 'filho 06'

Mensagem de apoio foi publicada nas redes sociais após o término da caminhada de Nikolas, rumo a Brasília, que percorreu mais de 200 km

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou uma mensagem de apoio ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem se referiu como "filho 06" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação foi feita nas redes sociais, no último domingo, 25, após o encerramento do ato, em Brasília, convocado pelo deputado para encerrar a caminhada de 240 km contra a prisão de Bolsonaro.

No texto, Michelle afirma que Nikolas teria sido "separado por Deus" para exercer um papel transformador no País, atribuindo a ele características como coragem, ousadia e temor religioso. Segundo ela, o deputado carregaria uma missão “governamental” e teria capacidade de impactar gerações, associando a atuação política a uma condução divina.