Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Michelle diz que Bolsonaro adotou Nikolas como 'filho 06'

Michelle diz que Bolsonaro adotou Nikolas Ferreira como "filho 06"

Mensagem de apoio foi publicada nas redes sociais após o término da caminhada de Nikolas, rumo a Brasília, que percorreu mais de 200 km
Autor Marcelo Bloc
Autor
Marcelo Bloc Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou uma mensagem de apoio ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem se referiu como "filho 06" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação foi feita nas redes sociais, no último domingo, 25, após o encerramento do ato, em Brasília, convocado pelo deputado para encerrar a caminhada de 240 km contra a prisão de Bolsonaro.

No texto, Michelle afirma que Nikolas teria sido "separado por Deus" para exercer um papel transformador no País, atribuindo a ele características como coragem, ousadia e temor religioso. Segundo ela, o deputado carregaria uma missão “governamental” e teria capacidade de impactar gerações, associando a atuação política a uma condução divina.

A ex-primeira-dama escreveu: "O Brasil acordou, 06 - lembra que o Jair te adotou em Minas Gerais?", disse em referência à forma como os filhos de Jair Bolsonaro são numerados informalmente. A mensagem incluiu emoji (pequeno ícone digital utilizado para expressar ideia ou emoção) de riso e expressões usadas com frequência pelo deputado.

Michelle também citou um trecho bíblico do livro de Zacarias para declarar proteção espiritual sobre o parlamentar, desejando restauração da saúde, fortalecimento físico e proteção à família. Na publicação, ela agradeceu a Nikolas e o chamou de "gigante", afirmando que ele seria um "instrumento vivo de Deus para esta geração".

A postagem recebeu diversos comentários de apoiadores, dentre eles um do próprio Nikolas, que respondeu apenas: "Sem palavras… obrigado!".

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

michelle bolsonaro jair bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar