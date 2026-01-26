Kajuru revela diagnóstico de Parkinson e avalia candidatura à Câmara dos Deputados por SP

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) revelou nesta segunda-feira, 26, ter recebido um diagnóstico de Parkinson em dezembro do ano passado. O parlamentar ainda não havia se pronunciado publicamente sobre a doença, mas afirmou que já iniciou o tratamento. Kajuru também avaliou a possibilidade de se candidatar à Câmara dos Deputados por São Paulo nas eleições deste ano. Segundo ele, é o desejo do Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas afirmou que, no momento, está priorizando a saúde.

A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada pelo Estadão. O senador já havia afirmado que não sabia se disputaria as eleições de 2026. Segundo ele, estava desmotivado com a política.

Como mostrou o Estadão em 2024, Kajuru criticou o excesso de dias sem atividade no Congresso Nacional e afirmou que os trabalhos no Senado têm sido prejudicados pela falta de sessões deliberativas. Na ocasião, o parlamentar reclamou que a realização da Cúpula dos Parlamentares do G-20 (P-20), entre os dias 6 e 8 de novembro, afetaria os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, presidida por ele. Em 2025, Kajuru se licenciou do Senado por 30 dias para tratar problemas de saúde, como insônia e depressão, fraqueza muscular e pólipos no intestino. Diabético, o senador está no Congresso desde 2019, mesmo ano em que retirou um tumor no pâncreas.