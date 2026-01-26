Fachin diz que democracia atravessa tempos desafiadores

A declaração do ministro foi feita durante a posse de Rodrigo Mudrovitsch, juiz brasileiro, na presidência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica.

Fachin citou as condenações dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e disse que os Três Poderes brasileiros enfrentaram "forças sombrias" que visaram um golpe de Estado.



“O Estado de Direito Democrático atravessa tempos desafiadores. Ainda este mês, rememoramos os três anos de um episódio que testou a força de nossas instituições democráticas e da justiça constitucional”, comentou.

O ministro também afirmou que a erosão democrática das instituições representa uma nova forma de tentativa de rompimento democrático.