'Democracia não é neutra diante de quem a pretende destruir', diz Fachin

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou que a "democracia não é neutra diante de quem a pretende destruir". Ele falou na abertura do ano judicial na Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH), em São José da Costa Rica. O ministro também disse que apesar de a democracia não ter cumprido suas promessas, como a de igualdade, é na sua ausência que "se nutrem os populismos autoritários para miná-la por dentro".

Sem citar a intervenção dos EUA na Venezuela no início deste ano, Fachin disse que o momento atual exige "a defesa da civilização e dos pactos civilizatórios contra a barbárie que quer se instalar em todo o continente, e também em países da europa continental".