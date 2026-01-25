Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manifestação de Nikolas em Brasília reúne 18 mil pessoas, diz monitoramento da USP

Agência Estado
A manifestação organizada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) reuniu 18 mil pessoas em Brasília, neste domingo, 25, segundo levantamento do Monitor do Debate Político da Universidade de São Paulo (USP) e da ONG More in Common.

Com margem de erro de 12%, o cálculo aponta um público, no momento de pico, entre 15,8 mil e 20,1 mil participantes, segundo a análise. A contagem foi feita a partir de fotos aéreas analisadas com software de inteligência artificial.

Nikolas promoveu uma caminhada com apoiadores que andaram de Paracatu (MG) até Brasília durante nesta semana. O evento foi batizado de "Caminhada pela Paz" e movimento "Acorda, Brasil".

A manifestação foi marcada por coros com críticas ao presidente Lula e faixas pedindo o seu impeachment. Um carro de som foi posicionado na praça para permitir a realização de discursos.

Um raio atingiu a área, algumas pessoas ficaram desacordadas e 72 precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros no local. Ao todo, 32 pessoas foram levadas para dois hospitais e oito apresentavam 'condições instáveis'.

Para o cálculo do número de manifestantes, foram tiradas fotos em dois diferentes horários, às 10h45 e 15h15, totalizando 24 imagens. Foram selecionadas 7 fotos tiradas às 15h15, momento de pico da aglomeração. As imagens cobriam toda a extensão da manifestação, sem sobreposição.

No método, segundo o monitor da USP, um drone tira fotos aéreas e o software analisa as imagens para identificar e marcar automaticamente as cabeças das pessoas. Usando inteligência artificial, o sistema localiza cada indivíduo e conta quantos pontos aparecem na imagem. Esse processo garante uma contagem precisa, mesmo em áreas densas, de acordo com os analistas.

