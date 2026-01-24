Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CNI aposta em 'terrorismo econômico' ao apontar custos do fim da escala 6x1, diz Boulos

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou a entrevista do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, em postagem no X neste sábado. Segundo Boulos, Alban faz "terrorismo econômico" ao afirmar que o custo do fim da escala 6x1 será repassado para o consumidor.

"O presidente da CNI resolveu em entrevista hoje apostar no terrorismo econômico contra o fim da Escala 6X1. Disse que, se reduzirmos a escala, o povo é que vai pagar com aumento de preços. É a mesma ameaça que os privilegiados fazem há quase 100 anos contra direitos trabalhistas", afirmou Boulos.

O ministro disse ainda que a reação de Alban é a mesma adotada pelo empresariado quando o salário mínimo, as férias remuneradas e o décimo terceiro salário foram adotados no Brasil. De acordo o ministro, o governo vai acabar com a escala 6x1 e isso vai gerar "mais produtividade e justiça social.

Em entrevista à edição deste sábado do jornal Folha de S. Paulo, Alban disse que é pessoalmente a favor da redução da jornada de trabalho, mas que o Brasil não possui condições para a mudança. Segundo o presidente da CNI, o consumidor vai pagar a conta dos efeitos no setor produtivo. Ele também disse que o CNI prepara um estudo para demonstrar os efeitos do fim da 6x1.

"Eu, particularmente, entendo que a evolução da relação capital-trabalho, da sociedade, do bem-estar é irmos para 5 por 2. Nós não temos condições. Quem vai pagar a conta sabe quem é? É o consumidor de novo. Esse custo vai ser repassado", afirmou Alban em entrevista ao jornal.

