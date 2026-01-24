CNI aposta em 'terrorismo econômico' ao apontar custos do fim da escala 6x1, diz Boulos

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou a entrevista do presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, em postagem no X neste sábado. Segundo Boulos, Alban faz "terrorismo econômico" ao afirmar que o custo do fim da escala 6x1 será repassado para o consumidor. "O presidente da CNI resolveu em entrevista hoje apostar no terrorismo econômico contra o fim da Escala 6X1. Disse que, se reduzirmos a escala, o povo é que vai pagar com aumento de preços. É a mesma ameaça que os privilegiados fazem há quase 100 anos contra direitos trabalhistas", afirmou Boulos.

O ministro disse ainda que a reação de Alban é a mesma adotada pelo empresariado quando o salário mínimo, as férias remuneradas e o décimo terceiro salário foram adotados no Brasil. De acordo o ministro, o governo vai acabar com a escala 6x1 e isso vai gerar "mais produtividade e justiça social.