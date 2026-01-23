Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Vou percorrer cada rincão deste País', diz Lula sobre eleições

'Vou percorrer cada rincão deste País', diz Lula sobre eleições

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Durante evento de entrega de 1.337 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida em Maceió (AL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou que viajará pelo Brasil durante o ano e disse que não quer confronto físico com a oposição. "Vamos para a rua. Não queremos fazer confrontação física, o que queremos é confrontação de realização", disse Lula nesta sexta-feira, 23, citando programas de seu governo.

"Se preparem, porque esse ano eu vou andar neste País. Vou percorrer cada rincão deste País, junto com essa turma aqui. Nós vamos garantir que a democracia vai prevalecer nesse País e que vença a disputa eleitoral aquele que o povo brasileiro quiser", falou ao público que acompanhava o evento.

O presidente defendeu ainda o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas: "Quando alguém fala que a urna eletrônica permite roubar, eu digo sempre que se a urna eletrônica permitisse roubar, o Lulinha não seria três vezes presidente da República deste País. A elite brasileira já teria roubado há muito tempo".

O petista pediu ainda para que seus apoiadores "ajudem a controlar o celular" e a "não passar a mentira para frente", referindo-se a desinformação.

Participaram do evento em Maceió nomes como o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB); o prefeito de Maceió, JHC; os ministros da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos; da Saúde, Alexandre Padilha; da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; dos Transportes, Renan Filho; e das Cidades, Jader Filho. Mais cedo, Lula foi à cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Alagoas dentro do programa Agora Tem Especialistas.

Banco Master

No discurso, Lula também afirmou que não é justo os pobres serem "sacrificados" enquanto "um cidadão" do banco Master "deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões". Sem citar o nome do dono do Master, Daniel Vorcaro, nem de seus sócios, Lula disse que há pessoas que defendem esse tipo de prática e lembrou que o prejuízo será coberto pelos bancos.

"Não é possível que a gente continue vendo o povo ser sacrificado enquanto tem um cidadão do banco Master que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. Mais de R$ 40 bilhões. Quem vai pagar são os bancos, é o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú. Um cidadão deu um desfalque de R$ 40 bilhões neste País e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara", declarou Lula.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

LULA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar