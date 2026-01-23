'Vou percorrer cada rincão deste País', diz Lula sobre eleições

Durante evento de entrega de 1.337 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida em Maceió (AL), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou que viajará pelo Brasil durante o ano e disse que não quer confronto físico com a oposição. "Vamos para a rua. Não queremos fazer confrontação física, o que queremos é confrontação de realização", disse Lula nesta sexta-feira, 23, citando programas de seu governo. "Se preparem, porque esse ano eu vou andar neste País. Vou percorrer cada rincão deste País, junto com essa turma aqui. Nós vamos garantir que a democracia vai prevalecer nesse País e que vença a disputa eleitoral aquele que o povo brasileiro quiser", falou ao público que acompanhava o evento.

O presidente defendeu ainda o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas: "Quando alguém fala que a urna eletrônica permite roubar, eu digo sempre que se a urna eletrônica permitisse roubar, o Lulinha não seria três vezes presidente da República deste País. A elite brasileira já teria roubado há muito tempo".

O petista pediu ainda para que seus apoiadores "ajudem a controlar o celular" e a "não passar a mentira para frente", referindo-se a desinformação. Participaram do evento em Maceió nomes como o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB); o prefeito de Maceió, JHC; os ministros da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos; da Saúde, Alexandre Padilha; da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; dos Transportes, Renan Filho; e das Cidades, Jader Filho. Mais cedo, Lula foi à cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Alagoas dentro do programa Agora Tem Especialistas.