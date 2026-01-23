Tarcísio, sobre cobrança por apoio mais enfático a Flávio: Querem mais enfático que isso?

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta sexta-feira, 23, que pretende concorrer à reeleição no Estado e reforçou seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência da República nas eleições deste ano. Ao ser questionado sobre as cobranças por um apoio mais enfático ao filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio rebateu: "mais enfático que isso?". Ao comentar o adiamento da visita ao capitão reformado na "Papudinha", Tarcísio reforçou que tratou-se apenas de uma "questão de agenda". Ele destacou ainda que irá encontrar Bolsonaro na próxima quinta-feira, 29.

"O tribunal atribui uma data, pode acontecer de naquela data não ser possível. Eu tinha uma razão pessoal, pedi outra data ao Supremo. Já foi autorizada", disse o governador. "Eu estarei lá para dar um abraço no meu amigo Jair Bolsonaro, uma pessoa por quem eu sou muito grato, que reconheço muito, que tenho grande apreço e afeição."