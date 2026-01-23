Tarcísio: Não sei se Kassab quer concorrer na eleição ou não, mas ele fez um bom trabalho

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que ainda não sabe se o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD), pretende concorrer a algum cargo em 2026 e afirmou que aguarda os próximos passos do dirigente partidário. Até o momento, afirmou-se nos bastidores que Kassab atuaria apenas nas articulações este ano. Ele é cotado para se tornar candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio. "Eu não sei exatamente o que ele vai fazer, se ele tem a intenção de concorrer ou não. Isso vai depender, obviamente, porque o Kassab é uma pessoa que tem feito um grande trabalho, é uma liderança política nacional relevante, tem ajudado o Estado de São Paulo. Eu fico aguardando os próximos passos dele", disse Tarcísio. "Ele ajuda muito o Estado de São Paulo e vai nos ajudar com certeza na construção desse projeto aqui em São Paulo e também na construção do projeto nacional. Eu conto muito com o Kassab."

Ao comentar a mudança na Casa Civil, o governador disse que o ex-titular da pasta, Arthur Lima, cumpriu um papel técnico importante na reorganização administrativa do governo, mas que o momento agora exige um perfil mais político.

"O Arthur é um cara técnico, fez um trabalho de estruturação técnica da Casa Civil, de reorganização administrativa, de informação. Conduziu isso muito bem", continuou. "Agora eu preciso de um perfil um pouco mais político para organizar a jornada que vem." Segundo ele, essa função será exercida pelo presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, que passará a atuar como articulador político dentro do Palácio dos Bandeirantes. "Ele vai ser uma pessoa de confiança dentro do Palácio pra tratar com partidos, prefeitos, pra me ajudar nessa jornada. Eu precisava desse suporte."

O governador acrescentou que Arthur seguirá no governo, agora à frente da Secretaria de Justiça, em função de sua formação jurídica e da trajetória de confiança construída ao longo dos anos. Ele substituirá Fábio Prieto na pasta. O chefe do Executivo paulista afirmou que as mudanças recentes no secretariado fazem parte de um processo iniciado no fim do ano passado e têm como objetivo liberar antecipadamente auxiliares que pretendem disputar eleições, além de trazer novos nomes com foco exclusivo na gestão estadual. "O secretário que é candidato, em determinado ponto, isso é natural e humano, começa a pensar só na eleição. Quanto mais perto a eleição vai chegando, mais ele vai pensar na eleição. E eu preciso do comprometimento com o Estado. É por isso que essas trocas foram sendo feitas de forma antecipada."