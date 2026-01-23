Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Queremos distribuir 300 mil embriões para melhorar rebanho de pequenos produtores, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 23, durante o 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ter a intenção de distribuir 300 mil embriões com o objetivo de melhorar a qualidade do rebanho leiteiro de pequenos produtores rurais.

"A gente tem interesse de, ainda este ano, distribuir 300 mil embriões para melhorar a qualidade do rebanho leiteiro dos pequenos produtores rurais brasileiros que vivem da produção de leite. E isso é muito mais rápido do que a inseminação. Vou tentar fazer essa experiência lá em Andradina SP", declarou o petista em Salvador (BA).

