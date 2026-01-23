Malafaia e Paulo Figueiredo trocam farpas após pastor defender Tarcísio à Presidência

O pastor Silas Malafaia e o influenciador Paulo Figueiredo trocaram críticas nesta quinta-feira, 22, no X, após o líder religioso defender a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República, em detrimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Em entrevista ao SBT News, Malafaia afirmou que Tarcísio deve ser o nome da direita na disputa pelo Palácio do Planalto. Na avaliação do pastor, a candidatura de Flávio Bolsonaro "não empolgou a direita". Segundo ele, derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exige a formação de uma frente que reúna centro e direita - articulação que, em sua leitura, Tarcísio teria mais capacidade de liderar.

A troca de críticas teve início depois que Figueiredo publicou em seu perfil no X considerar "triste" que Malafaia tenha apostado no 'cavalo errado", em referência ao apoio ao governador paulista.

Na sequência, Malafaia recorreu ao X para rebater. Classificou o influenciador como 'frouxo e falastrão que não suporta ideias contrárias' e ironizou que 'fácil é ficar nos EUA atacando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e aqueles que pensam diferente". Em seguida, Figueiredo reagiu com ironia. Disse que Malafaia teria ficado "doído com a primeira verdade que ouviu" e acrescentou que "pitis" desse tipo não o afetam. Malafaia voltou a reagir e desafiou Figueiredo para um debate. Na sequência, citou o avô do influenciador, o ex-presidente João Figueiredo, ao afirmar que ele foi ministro nos governos Emílio Garrastazu Médici - a quem o pastor classificou como "o maior torturador de todos" - e Ernesto Geisel, que, segundo Malafaia, não "suportava opiniões contrárias".