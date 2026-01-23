Lula diz que é preciso ter mais sem terra no Congresso Nacional para alcançar 'sonhos'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta sexta-feira, 23, um envolvimento maior de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nas eleições de 2026. Segundo ele, é preciso desmistificar que "gostar da política não é gostar de coisa errada". "Não adianta a gente sonhar muito e, depois do resultado eleitoral, colocar 574 deputados como bancada ruralista e apenas dois sem terra eleitos como deputado federal", declarou o petista em Salvador (BA), durante o 14º Encontro Nacional do MST.

Lula disse ter ficado feliz quando recebeu uma lista de integrantes do grupo que pretendem sair candidatos. "Graças a Deus vocês tomaram a decisão de entrar na política. Por que sabe qual é a desgraça de quem não participa da vida política? É que é governado por quem gosta (de política)", afirmou.

O presidente disse também que, quando se tornou presidente, tinha a intenção de "fazer o máximo de assentamentos", mas que esbarrou na falta de estrutura do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Lula sinalizou ainda o desejo de se reunir em fevereiro com agrupamentos rurais. "Ainda no meio de fevereiro, quero ter uma reunião com o agrupamento do movimento rural nesse País para discutir com mais precisão tudo o que foi feito e para discutir o que precisa ser feito no próximo período neste País", falou.