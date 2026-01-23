Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juiz do AM censura reportagem da Folha sobre projeto ligado ao Banco Master; entidade reage

Juiz do AM censura reportagem da Folha sobre projeto ligado ao Banco Master; entidade reage

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O juiz Paulo Fernando de Britto Feitoza, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), determinou a retirada do ar de uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo sobre a análise conduzida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a respeito de um projeto de crédito de estoque de carbono. A iniciativa tem como investidores parentes do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. A Associação Nacional de Jornais (ANJ) classificou decisão judicial como censura.

A determinação alcança a versão da reportagem publicada no portal da Folha, o texto republicado pelo Jornal de Brasília e uma postagem feita pelo jornal na rede social X. Em decisão tomada durante o plantão, o juiz estabeleceu prazo de 24 horas para a retirada do conteúdo, com previsão de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

A Folha informou que apresentará pedido de reconsideração da decisão, que deverá ser analisado pelo juiz responsável pelo processo.

O despacho atendeu a pedido de João Pedro Gonçalves da Costa, diretor do Incra. Pela ordem judicial, os veículos também ficam proibidos de fazer novas publicações que associem o dirigente ao episódio narrado, salvo na hipótese de surgirem fatos novos ou provas que sustentem as alegações.

Na decisão, Feitoza registra que o autor da ação sustenta ter sido alvo de conteúdo com caráter calunioso e difamatório. Segundo o magistrado, as publicações divulgadas na noite de 20 de janeiro de 2026 teriam associado, de forma indevida, o nome e a imagem do diretor a supostas condutas irregulares.

O juiz pondera que, embora agentes públicos estejam sujeitos ao escrutínio da sociedade, a liberdade de expressão e de imprensa não autoriza a imputação de ilícitos ou fatos desabonadores sem respaldo no conjunto fático e documental. Para ele, quando esse tipo de associação se afasta dos fatos, ultrapassa os limites do debate público esperado e passa a atingir direitos da personalidade.

Feitoza também justificou a concessão da medida em caráter de urgência. Apontou a presença de indícios de plausibilidade jurídica e o risco de dano caso o conteúdo permanecesse disponível. Na sua avaliação, a reportagem questionada teria extrapolado o dever de informar ao sugerir atuação funcional irregular, com potencial de comprometer a honra e a imagem profissional do autor da ação, sobretudo em razão do cargo público de alta responsabilidade que ocupa.

A decisão provocou reação da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Em nota divulgada nesta sexta-feira, 23, a entidade repudiou o que classificou como censura à reportagem da Folha sobre o processo de análise do Incra envolvendo o projeto com investidores ligados à família de Vorcaro.

Segundo a ANJ, a censura é vedada pela Constituição Federal e decisões desse tipo afrontam o Estado de Direito e o direito da sociedade à informação. A associação afirmou ainda que se solidariza com os jornais atingidos pelo ato judicial e espera que a medida seja revista o mais breve possível pelas instâncias superiores.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar