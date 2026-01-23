Gonet pede à PF parecer sobre devolução de bens de ex-ministro condenado no 8 de janeiro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, requereu manifestação da Polícia Federal, nesta sexta-feira, 23, sobre um pedido de devolução dos bens apreendidos com o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 19 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A manifestação da PGR foi feita após a defesa do general da reserva pedir a restituição de todos os itens recolhidos durante a investigação. Os advogados alegaram que o processo já foi encerrado, as perícias concluídas e que não haveria mais interesse do Estado em manter os bens sob custódia.

Em parecer enviado à Corte, a Procuradoria-Geral da República afirmou que não há nos autos manifestação da PF sobre a necessidade de manter os objetos apreendidos. Segundo Gonet, não se identifica, até o momento, justificativa formal para a retenção do material.