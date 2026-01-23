Fachin aposta em meio termo para pacificar STF, mas divergências devem ser expostas no plenário

A nota que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, divulgou na quinta-feira, 22, teve como objetivo pacificar a Corte e tentar amenizar o clima tenso instalado entre o tribunal e outras instituições a partir das investigações sobre o Banco Master. Em caráter reservado, uma parte dos ministros do tribunal afirmou que só soube da nota depois da divulgação. O texto é fruto das conversas de Fachin com os colegas nas últimas semanas.

O presidente tentou agradar tanto quem considera inapropriada a conduta de Dias Toffoli na condução das investigações, como a ala do tribunal que enxerga uma tentativa de intimidação à Corte com a divulgação de reportagens sobre a participação de familiares de Toffoli e Alexandre de Moraes no caso Master.

Apesar de ter ressaltado que "o STF não se curva a ameaças ou intimidações", Fachin fez um alerta: "eventuais vícios ou irregularidades alegados serão examinados nos termos regimentais e processuais". E acrescentou que "todos se submetem à lei, inclusive a própria Corte Constitucional". Fachin analisou nos últimos dias uma forma de defender Toffoli e Moraes de acusações sem deixar de lado o projeto de um código de conduta para o Supremo. O apoio aos colegas leva em conta que, quando um ministro sofre ataque, o tribunal inteiro se fragiliza perante a opinião pública. Portanto, sair em defesa de um colega seria uma forma de tentar blindar o tribunal dos ataques recentes. "Quem tenta desmoralizar o STF para corroer sua autoridade, a fim de provocar o caos e a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de direito", escreveu Fachin.

Na nota, o presidente fez ponderações que indicam que a Corte não deve se descolar da polêmica em torno do Banco Master tão cedo. Fachin lembrou que decisões tomadas durante o plantão "serão, oportunamente, submetidas à deliberação colegiada". Portanto, a partir de fevereiro, quando o Supremo retomar suas atividades, o plenário poderá analisar decisões tomadas por Moraes e Toffoli durante o recesso. Em caráter reservado, ministros ouvidos pelo Estadão têm dúvida se todas as decisões de Toffoli no processo sobre o Master seriam validadas pela maioria. A nota de Fachin também demonstra preocupação não apenas com a paz interna, mas com a boa relação do tribunal com outras instituições. Ele mencionou as atribuições do Banco Central, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Na tramitação do caso Master, houve mal-estar entre o Supremo e as três entidades.