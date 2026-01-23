Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em SP, Tarcísio faz troca na Casa Civil no dia previsto para visita a Bolsonaro

Agência Estado
Agência Estado Autor
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trocou nesta quinta-feira, 22, o comando da Casa Civil. Desde o início do mandato, a pasta era chefiada por Arthur Lima, responsável pela articulação política do governo estadual.

Com a mudança, Lima assumirá a Secretaria de Justiça a partir desta sexta-feira, 23. Para o seu lugar na Casa Civil, Tarcísio escolheu o presidente do Republicanos em São Paulo, Roberto Carneiro.

A troca ocorre no mesmo dia em que o governador tinha uma visita prevista ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), posteriormente cancelada sob a justificativa de "conflitos de agenda". Conforme mostrou o Estadão, a agenda oficial de Tarcísio indicava apenas "despachos internos" em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes.

O cancelamento alimentou especulações sobre eventuais pretensões do governador em disputar a Presidência da República. Em publicação no X, porém, Tarcísio evitou tratar de uma possível candidatura ao Palácio do Planalto e afirmou ser leal a Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou novamente a visita do governador ao ex-presidente, que está preso no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. O encontro foi remarcado para a próxima quinta-feira, 29, às 11h, com duração prevista de duas horas.

Segundo aliados de Tarcísio ouvidos pelo Estadão, a decisão de cancelar a visita nesta semana levou em conta a avaliação de que a conversa poderia resultar em pressão para que o governador manifestasse apoio mais explícito à eventual candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

