Em SP, Tarcísio faz troca na Casa Civil no dia previsto para visita a Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), trocou nesta quinta-feira, 22, o comando da Casa Civil. Desde o início do mandato, a pasta era chefiada por Arthur Lima, responsável pela articulação política do governo estadual. Com a mudança, Lima assumirá a Secretaria de Justiça a partir desta sexta-feira, 23. Para o seu lugar na Casa Civil, Tarcísio escolheu o presidente do Republicanos em São Paulo, Roberto Carneiro.

A troca ocorre no mesmo dia em que o governador tinha uma visita prevista ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), posteriormente cancelada sob a justificativa de "conflitos de agenda". Conforme mostrou o Estadão, a agenda oficial de Tarcísio indicava apenas "despachos internos" em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes.