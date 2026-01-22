Sou candidato à reeleição do governo do Estado de São Paulo, escreveu Tarcísio no X

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira, 22, que é candidato à reeleição - frustrando, por tanto, esperanças de que o mandatário poderia disputar a presidência da República nas eleições deste ano 2026. Em seu perfil no X, Tarcísio ressaltou que "sempre irá trabalhar por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder".

Na mesma publicação, o governador disse ainda que "qualquer informação diferente" sobre sua situação - no caso, a candidatura a reeleição - "não passa de especulação".