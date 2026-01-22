Moraes dá 15 dias para PGR se manifestar sobre pedido da defesa de Filipe Martins

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu prazo de até 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido da defesa de Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que solicita a reconsideração da prisão dele. "Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação no prazo de 15 dias", escreveu o ministro em despacho nesta terça-feira, 20. Somente após o parecer da Procuradoria é que o relator deverá decidir se mantém ou revoga a prisão preventiva.

Filipe Martins foi preso preventivamente no dia 2 de janeiro por descumprimento de medidas cautelares com acesso à rede social LinkedIn.