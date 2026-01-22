Flávio diz que só Tarcísio pode explicar adiamento de visita a Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira, 21, que "só Tarcísio (de Freitas) pode falar por que adiou a visita" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha, em Brasília. A declaração foi dada à CNN Brasil. A declaração ocorreu após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelar o encontro, alegando conflito de agenda. A visita havia sido solicitada pela defesa de Bolsonaro e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.

Na mesma entrevista, Flávio reiterou que sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto "não é novidade" e afirmou que a decisão já havia sido tomada pelo pai, em carta divulgada em dezembro de 2025. "Um precisa do outro e vamos juntos resgatar o Brasil das mãos sujas do PT", disse.