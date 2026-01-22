Flávio Bolsonaro compartilha publicação favorável à flexibilização da posse e do porte de armas

Questionado por um usuário se Flávio seria armamentista, Barbosa respondeu: "De todos os possíveis candidatos, o Flávio Bolsonaro é o único que sempre teve uma posição muito clara sobre isso: favorável à posse e ao porte de armas."

Flávio já defendeu a flexibilização da posse e do porte de armas em diversas ocasiões, inclusive no Congresso. Em 2022, durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado que discutia um projeto de lei para facilitar o acesso a armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores (CACs), o senador vinculou a proposta à guerra na Ucrânia.

"Assim que começou a guerra, a primeira coisa que o atual presidente fez, porque havia passado uma legislação para desarmar a população, foi conceder porte de armas para a população civil, foi dar fuzil para a população defender sua nação e a sua pátria. É para isso que servem as armas também", disse Flávio à época.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, também tinha a flexibilização da posse e do porte de armas como uma de suas principais bandeiras. Durante a campanha de reeleição, em 2022, ele chegou a afirmar que ampliaria o acesso a armas de fogo caso fosse reconduzido ao cargo e que seguiria os moldes da legislação dos Estados Unidos.