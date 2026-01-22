AtlasIntel: Lula mantém aprovação estável em janeiro em relação a dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve aprovação estável em relação ao mês passado, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 22. De acordo com o levantamento, 50,7% desaprovam o presidente, enquanto 48,7% aprovam. O porcentual é quase idêntico ao de dezembro, quando 50,7% desaprovavam e 48,8% aprovavam. A aprovação é uma forma de os institutos de pesquisa medirem a aprovação pessoal de um presidente. Outra forma de analisar a gestão é pela avaliação do governo. Neste caso, os números também permaneceram estáveis.

O governo Lula é considerado ótimo ou bom por 47,1% - eram 46,5% em dezembro. Por outro lado, 48,5% consideram ruim ou péssimo - eram 48,9% no mês passado. Os que consideram a gestão regular são 4,4%, ante 4,6% no último mês de 2025.

Tanto na aprovação do presidente quanto na avaliação do governo, Lula tem uma grande desvantagem entre os mais jovens. Dos entrevistados de 16 a 24 anos, 75,5% desaprovam o presidente e 65,6% consideram seu governo ruim ou péssimo. Entre os de 25 a 34 anos, 64,6% o desaprovam e 62,6% veem a gestão como ruim ou péssima. Apesar de sua desaprovação superar a aprovação, Lula é o líder político com a imagem menos negativa. Todos os políticos incluídos na pesquisa têm um porcentual maior de avaliações negativas do que positivas. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está no lado oposto ao de Lula: 87% têm uma avaliação negativa dele e apenas 2%, uma visão positiva. Lula, por sua vez, tem 49% de avaliações positivas e 50% de avaliações negativas. Sua posição é melhor que a do ex-presidente Jair Bolsonaro (44% positivas contra 55% negativas), a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (44% positivas contra 49% negativas), e a do senador Flávio Bolsonaro (39% positivas contra 57% negativas). Também é melhor que a de alguns de seus ministros e de governadores de direita analisados pela pesquisa, como o do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), o de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e Romeu Zema (Novo).