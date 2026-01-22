Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aliada de Luizianne deixa partido dias após assumir presidência

Aliada de Luizianne deixa presidência do partido O Democrata dez dias após assumir cargo

Liliane Araújo, ex-PT e secretária-executiva em pasta estadual, destacou que priorizará o cargo no governo e articulações para a reeleição do governador Elmano de Freitas e do presidente Lula
Atualizado às Autor Taynara Lima
Autor
Taynara Lima Autor
Dez dias após assumir a presidência estadual do partido O Democrata (antigo Partido da Mulher Brasileira - PMB), a secretária-executiva de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Ceará, Liliane Araújo, informou que deixou o cargo nesta quinta-feira, 22. Aliada política da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), Liliane havia saído do PT e assumido a presidência do diretório estadual da nova sigla no dia 12 de janeiro

Em nota à imprensa, a secretária-executiva comunicou a decisão “após semanas de avaliação e diálogo”. Liliane agradeceu pela confiança depositada pelo partido e amigos. Ela ainda não definiu o futuro partidário. O POVO entrou em contato com Liliane, para perguntar se ela pretende retornar ao PT ou se filiar a outra sigla.

Liliane  que continuará priorizando a sua função de Secretária Executiva das Mulheres do Governo do Estado do Ceará e destacou outras ações prioritárias, como a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoio às candidaturas de Luizianne e outros aliados para o Legislativo.

"Neste ano, temos muitas entregas previstas e projetos estratégicos em andamento voltados às mulheres cearenses, reforçando o compromisso desta gestão, com políticas públicas efetivas e transformadoras [...] Além disso, tenho outras ações prioritárias: trabalhar ativamente para a reeleição do governador Elmano de Freitas e do presidente Lula, projetos políticos nos quais acredito fielmente e aos quais dedicarei meu total empenho”, declarou.

A ex-petista, que chegou a atuar como vice-presidente do PT Fortaleza, também apontou que, no momento, permanecerá sem filiação partidária e aguardará alinhamento estratégico com a deputada federal Luizianne Lins (PT). 

“Neste momento, permanecerei sem filiação partidária, aguardando o alinhamento estratégico com a deputada federal Luizianne Lins sobre os próximos passos políticos. Desejo vida longa ao O Democrata Ceará, e que sua atuação continue sempre pautada pela democracia e pluralidade de ideias”, finalizou.

