Aliada de Luizianne deixa partido dias após assumir presidência

Secretária-executiva de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Ceará, Liliane Araújo, informou que deixou a presidência estadual do O Democrata / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Dez dias após assumir a presidência estadual do partido O Democrata (antigo Partido da Mulher Brasileira - PMB), a secretária-executiva de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Ceará, Liliane Araújo, informou que deixou o cargo nesta quinta-feira, 22. Aliada política da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), Liliane havia saído do PT e assumido a presidência do diretório estadual da nova sigla no dia 12 de janeiro. Em nota à imprensa, a secretária-executiva comunicou a decisão “após semanas de avaliação e diálogo”. Liliane agradeceu pela confiança depositada pelo partido e amigos. Ela ainda não definiu o futuro partidário. O POVO entrou em contato com Liliane, para perguntar se ela pretende retornar ao PT ou se filiar a outra sigla.

Liliane que continuará priorizando a sua função de Secretária Executiva das Mulheres do Governo do Estado do Ceará e destacou outras ações prioritárias, como a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoio às candidaturas de Luizianne e outros aliados para o Legislativo. "Neste ano, temos muitas entregas previstas e projetos estratégicos em andamento voltados às mulheres cearenses, reforçando o compromisso desta gestão, com políticas públicas efetivas e transformadoras [...] Além disso, tenho outras ações prioritárias: trabalhar ativamente para a reeleição do governador Elmano de Freitas e do presidente Lula, projetos políticos nos quais acredito fielmente e aos quais dedicarei meu total empenho”, declarou. A ex-petista, que chegou a atuar como vice-presidente do PT Fortaleza, também apontou que, no momento, permanecerá sem filiação partidária e aguardará alinhamento estratégico com a deputada federal Luizianne Lins (PT).