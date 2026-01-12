Juazeiro: Arnon recusou trocar de partido para ser deputado

Ex-prefeito de Juazeiro diz não ter assumido como deputado federal por negar trocar de partidoFiliação ao Podemos teria sido exigência para vaga temporária na Câmara, segundo Arnon Bezerra. Para ele, isso poderia gerar conflitos com o atual prefeito, Glêdson Bezerra, filiado ao partido e oposição no Ceará
O ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PSB), afirmou que não assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados em 2025 por se recusar a mudar de partido e ingressar no Podemos, legenda do atual prefeito do Município, Glêdson Bezerra. Arnon já foi deputado federal por quatro mandatos, entre 2003 e 2017, e assumiria a vaga da deputada federal Enfermeira Ana Paula (PDT), que tiraria licença.
Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na sexta-feira, 9, Arnon afirmou que foi procurado pelo senador Cid Gomes (PSB) para avaliar a possibilidade de assumir uma vaga como deputado federal e disse ter recebido o convite com entusiasmo.
O ex-prefeito relatou que aceitou o convite e chegou a comunicar a possibilidade a aliados políticos. “Aceitei e fui conversar com as pessoas envolvidas. Já tinha comunicado a alguns vereadores a minha alegria e satisfação”, afirmou.
No entanto, conforme relatou, a indicação estaria vinculada à substituição da deputada Enfermeira Ana Paula e condicionada à troca de partido. “Depois veio a informação de que só seria possível se eu mudasse de partido, indo para o Podemos”, disse. “Eu não aceito mudança de partido. Não vou trocar apenas para ocupar um cargo”, afirmou.
O ex-prefeito destacou que não vê sentido em alterar sua filiação partidária por conveniência política ou pessoal. Para ele, a mudança poderia gerar conflitos com a atual gestão de Juazeiro do Norte. “Eu não vou entrar numa guerra com o prefeito para depois o prefeito dizer que tomei o partido dele. Não faço isso com ninguém”, disse.
Durante a entrevista, Arnon relembrou episódios de sua trajetória partidária, como a perda do comando local do PDT e criticou a troca constante de partidos motivada por interesses imediatos. Ele ressaltou que permaneceu longos períodos nas legendas pelas quais passou, como o PTB, e defendeu uma atuação política baseada em princípios, e não em barganhas.
O ex-prefeito ainda comentou a postura de Gledson Bezerra perante o governo estadual. Ele argumenta que essa atitude prejudica o município, pois um gestor precisa de boas relações para obter recursos.
“O governo quer respeito e uma boa relação para ajudar o que ele não tem feito nos últimos tempos. Procurou briga no município, procurou briga no estado e procurou briga no governo federal. Então, para mim é uma irresponsabilidade”, afirmou Arnon.