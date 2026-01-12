Juazeiro: Arnon recusou trocar de partido para ser deputado

ARNON BEZERRA, ex-prefeito de Juazeiro do Norte / Crédito: Ananda Borges/Câmara dos Deputados

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PSB), afirmou que não assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados em 2025 por se recusar a mudar de partido e ingressar no Podemos, legenda do atual prefeito do Município, Glêdson Bezerra. Arnon já foi deputado federal por quatro mandatos, entre 2003 e 2017, e assumiria a vaga da deputada federal Enfermeira Ana Paula (PDT), que tiraria licença. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, na sexta-feira, 9, Arnon afirmou que foi procurado pelo senador Cid Gomes (PSB) para avaliar a possibilidade de assumir uma vaga como deputado federal e disse ter recebido o convite com entusiasmo.

O ex-prefeito destacou que não vê sentido em alterar sua filiação partidária por conveniência política ou pessoal. Para ele, a mudança poderia gerar conflitos com a atual gestão de Juazeiro do Norte. "Eu não vou entrar numa guerra com o prefeito para depois o prefeito dizer que tomei o partido dele. Não faço isso com ninguém", disse. Durante a entrevista, Arnon relembrou episódios de sua trajetória partidária, como a perda do comando local do PDT e criticou a troca constante de partidos motivada por interesses imediatos. Ele ressaltou que permaneceu longos períodos nas legendas pelas quais passou, como o PTB, e defendeu uma atuação política baseada em princípios, e não em barganhas. O ex-prefeito ainda comentou a postura de Gledson Bezerra perante o governo estadual. Ele argumenta que essa atitude prejudica o município, pois um gestor precisa de boas relações para obter recursos.