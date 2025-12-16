PF consulta Moraes sobre encomendas enviadas a Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) enviou nesta terça-feira (16) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma consulta para saber qual procedimento a corporação deve adotar sobre as cartas e encomendas endereçadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro está preso em uma sala da Superintendência da PF, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista.

De acordo com a PF, não há previsão nas regras internas sobre o recebimento de objetos destinados a pessoas que cumprem pena na corporação.

Diante da ausência de normas, a corporação consultou o ministro sobre a viabilidade de adotar um fluxo de procedimentos para receber e inspecionar as correspondências e entregá-las a Bolsonaro ou seus familiares, exceto no caso de itens proibidos.