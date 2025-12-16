Lula lidera no 2º turno e tem vantagem de 10 pontos contra adversários, diz pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as pesquisas em cenários de um eventual segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. O petista aparece com vantagem de 10 pontos porcentuais sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 16. Lula também mantém vantagem expressiva sobre outros nomes da direita. Em simulações de segundo turno, o presidente tem 11 pontos porcentuais de vantagem sobre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e 12 pontos sobre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas presenciais, entre os dias 11 e 14 de dezembro de 2025. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos porcentuais.

Flávio Bolsonaro cresce entre não bolsonaristas No confronto com Flávio Bolsonaro, 37% dos eleitores que não se identificam nem com a esquerda nem com a direita afirmam que votariam em Lula, enquanto 23% dizem que votariam no senador. Outros 34% afirmam que não votariam em nenhum dos dois. Na comparação com agosto, houve crescimento da intenção de voto no senador, de 19% para 23%, enquanto o porcentual favorável a Lula caiu de 41% para 37%. O índice de eleitores que rejeitam ambos os candidatos permaneceu estável, em 34%. Entre eleitores da direita não bolsonarista, aumentou a intenção de voto em Flávio Bolsonaro, de 72% para 79%. Já entre lulistas, bolsonaristas e eleitores da esquerda não lulista, os porcentuais se mantiveram dentro da margem de erro.

Bolsonaristas divergem em segundo turno entre Lula e Tarcísio Apesar do aumento da intenção de bolsonaristas de votar em Tarcísio de Freitas em um eventual segundo turno contra Lula, o nome do governador paulista não é unânime nesse grupo. Setenta e três por cento (73%) dos eleitores que se identificam como bolsonaristas afirmam que votariam em Tarcísio nesse cenário. Em novembro, esse porcentual era de 67%. No cenário contra Tarcísio, a disputa se mostra mais equilibrada entre os eleitores que não se identificam ideologicamente. Nesse grupo, 34% votariam em Lula e 29% em Tarcísio. Outros 31% afirmam que não votariam em nenhum dos dois.