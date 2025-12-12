Vereador da Grande SP faz gesto obsceno a colega, que registra B.O. por violência de gênero

Durante a reunião, o vereador discursou contra o público presente na galeria. O tumulto se acirrou e um aliado do parlamentar foi acusado de portar uma arma de fogo. Ribeiro negou a imputação e perguntou a Fernanda se ela gostaria de ver a "pistola", fazendo um gesto com a genitália. A vereadora registrou um boletim de ocorrência por violência política de gênero na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos.

O vereador Kleber Ribeiro (PL) fez um gesto obsceno para a colega Fernanda Curti, do PT, durante a sessão da Câmara de Guarulhos na quarta-feira, 10, na qual estava em pauta um projeto de lei de autoria de Ribeiro para restringir o financiamento público a escolas de samba e blocos "que promovam intolerância religiosa".

"É uma violência de gênero. Com um homem ele não faria isso", afirmou Fernanda. Questionado, Kleber Ribeiro negou ter feito referência à genitália e alegou ter sido ofendido durante a confusão. "Olhando o gesto agora, fiz uma coisa querendo passar outra", disse o parlamentar do PL. "Eles falaram que eu sou nazista. A minha família tem judeu. Me chamaram de racista do nada".

Procurada, a Câmara de Guarulhos informou que a Guarda Civil Municipal foi acionada para conter os ânimos do público. A Casa afirmou ter "compromisso com a liberdade de manifestação e participação popular, sempre dentro dos limites do respeito mútuo". A Polícia Civil informou que investiga o caso.

Em setembro, Kleber Ribeiro foi pivô de uma briga na Câmara de Guarulhos que terminou em empurra-empurra e acusações mútuas de agressão, com uso de gás de pimenta pelos policiais da Casa para apartar o tumulto. Estudantes da Unifesp foram à Câmara protestar contra o parlamentar do PL, que havia se envolvido em uma confusão com alunos no campus da universidade na semana anterior.