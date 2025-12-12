TCE entrega Selo Qualidade em Transparência; veja agraciados

Entrega do Selo Qualidade em Transparência / Crédito: Zé Rosa Filho

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) entregou aos órgãos e entidades públicas do Estado e dos municípios o Selo Qualidade em Transparência, do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A entrega da certificação ocorreu na manhã desta sexta-feira, 12, no Plenário Conselheiro Alexandre Figueiredo, na sede do TCE, no Centro de Fortaleza. A premiação dispõe das categorias Selo Diamante, Selo Ouro e Selo Prata, que são entregues conforme o nível de aderência às exigências e boas práticas de gestão da informação. O Ceará teve 299 portais das unidades gestoras avaliados (de um total de 374), destes, 156 foram certificados com o Selo; 55 obtiveram o Selo Diamante, 49 o Selo Ouro e 52 o Selo Prata.

"Um reconhecimento inédito na história da Alece, que hoje se torna a única Assembleia do Nordeste a receber essa certificação da Associação Nacional dos Tribunais de Contas dentro do Programa Nacional de Transparência Pública, entre as mais transparentes do país. Isso aumenta nossa responsabilidade para continuar nessa crescente de transformar a Alece na casa do povo cearense, respeitando os princípios de ouvidoria, de transparência, porque nosso verdadeiro patrão é o povo cearense", afirmou. A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) também subiu de nível, do Prata para o Diamante. O presidente Leo Couto (PSB) avalia que o selo reflete a essência da casa: "A Câmara está de portas abertas para a população", disse, ressaltando que a CMFor busca servir de exemplo para outras câmaras municipais. O município de Aquiraz recebeu, pela primeira vez, um Selo do PNTP. O prefeito Bruno Gonçalves (PSB) parabenizou o Controlador Geral do município, Alex Brilhante, pela conquista do Selo Ouro. "Agradecer ao nosso secretário, Alex Brilhante, e parabenizar o Tribunal de Contas do Estado por esse brilhante prêmio que está entregando hoje para as prefeituras", declarou o gestor.

Município de Aquiraz recebe pela primeira vez o Selo Ouro de Transparência Crédito: Cailana Fernandes/ Especial para O POVO Ranking A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) certificou 156 portais de órgãos públicos do Ceará no Programa Nacional da Transparência Pública (PNTP) em 2025. Dos 299 portais avaliados no Estado (de um total de 374), 55 receberam o Selo Diamante, 49 o Selo Ouro e 52 o Selo Prata — distinções concedidas aos que superam pelo menos 75% dos critérios. Selo diamante: 55 portais (+20)

Selo ouro: 49 portais (+30)

Selo prata: 52 portais (+37) *(comparação com o ano anterior)