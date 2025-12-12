STF avalia levar Bolsonaro para a Papudinha após queixas na PF

Avaliação ocorre em meio a queixas sobre rotina na PF e expectativa reduzida de prisão domiciliar

A eventual transferência se daria por reclamações constantes do ex-mandatário sobre o espaço onde está atualmente e foi relatada por aliados e familiares do ex-presidente à CNN Brasil.

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixar a Superintendência da Polícia Federal (PF) do Distrito Federal, onde está detido desde 22 de novembro , e ser levado ao 19º Batalhão da Polícia Militar — na chamada Papudinha .

Segundo a reportagem, Bolsonaro reclama de desconfortos no ambiente na PF, que tem cerca de 12 m²; ele também se queixa da ausência de uma equipe médica disponível para emergências, do barulho contínuo de um gerador e do isolamento.

A Papudinha, que tem aproximadamente 60 m², é vista por aliados como uma alternativa, já que não há expectativas de que a prisão na PF seja convertida em prisão domiciliar neste ano.

O complexo penitenciário para onde Bolsonaro pode ser transferido possui atendimento médico vinculado ao sistema prisional do Distrito Federal e estrutura mais ampla, com cozinha, sala, quarto, banheiro, quintal, lavanderia, além de ventilador e televisão. No local também cumpre pena o ex-ministro Anderson Torres.



Há relatos de que o ministro Alexandre de Moraes não descarta a transferência, mas pretende aguardar a conclusão de uma nova avaliação médica antes de decidir.