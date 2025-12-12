Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sóstenes chama Moraes de 'ditador psicopata' após STF anular votação que mantinha Zambelli

O líder do PL na Câmara, deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "ditador psicopata" na noite de quinta-feira, 11, após a decisão que anulou a votação que havia mantido o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP) na Câmara. Segundo ele, Moraes não respeita a Constituição.

"O ditador psicopata que hoje manda nos três Poderes voltou a atacar, desta vez, a Câmara dos Deputados, que ontem (quarta-feira) pelo seu plenário decidiu pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli, mas esta figura do Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição", afirmou o líder do PL na Câmara em vídeo no Instagram.

A Câmara dos Deputados rejeitou a cassação de Zambelli na madrugada de quinta-feira, 11. Foram 227 votos pela cassação, 170 contrários e dez abstenções. Eram necessários 257 votos para a perda do mandato. A decisão contrariou a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que havia aprovado a cassação na tarde de quarta-feira, 10.

Ao manter Zambelli no cargo, a Câmara descumpriu decisão do STF, que decretou a perda do mandato da parlamentar.

Na mesma linha de Sóstenes, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nas redes sociais que o País vive uma ditadura. "E tem gente achando que dá para fazer algo contra a ditadura dentro da 'normalidade'. Fecha o Congresso logo, não tem o porquê estar aberto", escreveu na noite de quinta-feira no X.

Na tarde desta sexta-feira, 12, a Primeira Turma do STF formou maioria no plenário virtual para confirmar a decisão de Moraes que determinou a perda do mandato de Zambelli. Votaram nesse sentido o próprio relator, Moraes, e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Condenada a 10 anos de prisão, em regime inicial fechado, por invasão de sistemas e adulteração de documentos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a deputada enfrenta o risco de cassação. Desde julho, ela está presa na Itália, para onde fugiu após ser condenada pela Corte.

