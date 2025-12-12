PF faz nesta sexta-feira perícia médica em Augusto Heleno por ordem de Moraes

Peritos da Polícia Federal realizarão nesta sexta-feira, 12, a perícia médica do general da reserva Augusto Heleno. O exame está marcado para as 9h, em Brasília, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Augusto Heleno está preso no Comando Militar do Planalto após ser condenado a 21 anos de prisão no julgamento da ação penal que apurou a trama golpista.

Segundo Moraes, a solicitação de um laudo elaborado por peritos da PF decorre da existência de "informações contraditórias" nos autos, o que impede, neste momento, a análise do pedido da defesa para a concessão de prisão domiciliar. De acordo com o ministro, a decisão depende da "efetiva comprovação do diagnóstico de demência mista (Alzheimer e vascular)".