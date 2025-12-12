Guilherme Piai consultou Tereza Cristina e Lupion antes de sugerir sucessor a Tarcísio

O secretário estadual de Agricultura de São Paulo, Guilherme Piai (Republicanos), consultou a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina (PP), e o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (Republicanos-PR), antes de sugerir o nome do seu sucessor na pasta. Piai, que deixará a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) para se candidatar a deputado federal, apresentou ao governador o nome de Geraldo Melo Filho, ex-presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no governo Jair Bolsonaro (PL) e diretor do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), que presta assessoria para a FPA.

A escolha final foi de Tarcísio, a quem cabe bater o martelo sobre o secretariado. O governo paulista confirmou na quinta-feira que Melo Filho será o novo secretário da pasta. "A Tereza e o Lupion são dois guardiões do agro e ter ouvido eles me dá mais segurança ainda sobre a indicação do Geraldo [ao governador Tarcísio]", disse Piai ao Estadão."Faz algum tempo que converso com o governador sobre essa indicação", acrescentou o secretário. Procurado, Lupion reforçou que a escolha foi de Tarcísio. A senadora Tereza Cristina e o Palácio dos Bandeirantes não haviam se manifestado até a publicação da reportagem. "O convite do governador Tarcísio não poderia ser recusado, especialmente pela admiração por ele e pelo seu perfil técnico de trabalho. Sou técnico e já trabalhamos juntos. Ele sabe da boa relação existente com a senadora Tereza e o deputado Lupion, assim como com toda a bancada da FPA, além das entidades do setor que formam o IPA", disse Melo Filho ao Estadão.