Governo Trump retira Moraes da lista de sanções da lei Magnitsky

Governo Trump retira Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky

Governo americano acusava o ministro de atuar contra os direitos humanos no processo que julgava o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe após as eleições de 2022
O governo dos Estados Unidos retirou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. O ministro foi incluído na lista em 30 de julho deste ano por, segundo o Governo Trump, atuar contra os direitos humanos no processo que julgava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe após as eleições de 2022.

