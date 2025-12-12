Flávio diz que retirada de Moraes da Magnitsky é 'gesto gigantesco de Trump pela anistia'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) considera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "fez um gesto gigantesco pela anistia" ao retirar o nome do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky. O parlamentar disse ainda "não ter dúvida" que o governo americano vai recuar totalmente do tarifaço com uma eventual aprovação da anistia no Senado.

As declarações ocorreram em publicação no perfil do X do senador. No texto, Flávio não deixou claro se a anistia a que se refere é o Projeto de Lei da Dosimetria, recém-aprovado na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado. A proposta que chegou a ser classificada como uma "anistia light" pode levar à redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal da tentativa do golpe e ainda abrir caminho para que o ex-chefe do Executivo tenha uma progressão mais rápida no regime de cumprimento de pena.