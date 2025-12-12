Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército confirma expulsão de soldado que confessou feminicídio em quartel no DF

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O Exército Brasileiro confirmou nesta sexta-feira, 12, a expulsão do soldado Kelvin Barros da Silva, de 21 anos, que confessou ter assassinado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, de 25, dentro do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, quartel do Exército no Distrito Federal.

A militar foi encontrada carbonizada na última sexta-feira, 5, após um incêndio criminoso. De acordo com os exames periciais, ela foi morta a facadas.

Em nota enviada à reportagem, o Centro de Comunicação Social do Exército informou que o processo administrativo instaurado para apurar o caso foi concluído. Segundo a Força, o soldado foi excluído "a bem da disciplina" na data de hoje [sexta-feira, 12].

Ainda de acordo com o Exército, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, unidade onde o militar encontra-se preso, foi oficialmente comunicado da decisão. A exclusão também foi formalizada junto à Vara de Execuções Penais e à Justiça Militar, com a solicitação de vaga e autorização para o recambiamento do ex-militar ao sistema prisional comum, conforme os trâmites legais.

A expulsão ocorreu uma semana após o crime. Como Kelvin Barros integrava o Exército à época dos fatos, o caso também é acompanhado pela Justiça Militar, já que o homicídio ocorreu dentro de uma unidade militar.

O soldado responderá na Justiça pelos crimes de feminicídio, furto de arma de fogo, incêndio e fraude processual, conforme informações já divulgadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Maria de Lourdes Freire Matos era cabo do Exército e saxofonista da banda do regimento, onde atuava ao lado do assassino confesso.

Soldado que confessou feminicídio integrava unidade que faz guarda presidencial

Kelvin Barros da Silva e a cabo assassinada Maria de Lourdes Freire Matos, 25, eram parte do 1.º Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG) do Distrito Federal, unidade que faz a guarda das instalações da Presidência da República.

Criado em 1808 e conhecido como Dragões da Independência, 1º RCG é a cavalaria mais antiga do Brasil ainda em atividade.

Onda de violência contra a mulher

A semana passada foi marcada por casos brutais de violência contra a mulher. Na capital paulista, Taynara Santos, de 31 anos, teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por um quilômetro na Marginal Tietê. No Recife, uma mulher grávida e quatro filhos morreram durante um incêndio.

No mês passado, no Rio de Janeiro, duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) foram mortas a tiros por um funcionário da instituição de ensino.

Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam que a capital paulista já registrou 53 casos em dez meses, o maior número de feminicídios da série histórica, desde 2015, quando o crime foi tipificado em lei federal. O número é maior do que o registrado em todos os anos desde 2015. Antes, o maior índice registrado havia sido nos doze meses de 2024, com 51 feminicídios.

Manifestantes protestam na tarde do domingo, 7, na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, contra o feminicídio. O crime, tipificado pela Lei 13.104/2015, é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou de gênero.

