'Clima de guerra', 'deve ter muita gente preocupada': Como a Câmara reagiu à operação da PF

Parlamentares da Câmara dos Deputados amanheceram preocupados ao saberem da operação da Polícia Federal feita na Casa Legislativa nesta sexta-feira, 12, contra a assessora da Câmara dos Deputados, Mariângela Fialek, conhecida como "Tuca", e falam de novo "clima de guerra" entre os Três Poderes. A PF a aponta como integrante de uma "estrutura organizada' que atuava "supostamente" sob ordens do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) para distribuir indevidamente as emendas do orçamento secreto. Alguns deputados relatam o clima ruim no Congresso. "Deve ter muita gente preocupada com essa operação", afirmou Aluísio Mendes (Republicanos-MA). "Clima de guerra", disse Luísa Canziani (PSD-PR).

Sob condição de reserva, outros congressistas estavam particularmente furiosos com o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso sobre emendas na Corte. Congressistas enxergam parcialidade no magistrado, que agiria como um intermediário do governo. Alguns deles também veem a operação como uma "porrada direta" contra Lira. A reportagem conversou com deputados e lideranças do governo, da oposição e do Centrão. O sentimento entre parlamentares do Centrão na Câmara é que o STF se aproveita de um momento de fraqueza do atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para avançar contra as emendas do orçamento secreto. Nesta semana, sob protestos do próprio Lira, a Câmara acabou convertendo a cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ), que era dada como certa, em uma pena de seis meses de suspensão de mandato, e rejeitou a cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Parlamentares do Centrão elogiam a assessora. Alguns deles dizem que ela é "querida" e uma intermediária dos pedidos de Motta e do próprio Lira. Ela foi assessora técnica da Presidência da Câmara durante a gestão de Lira e é considerada braço-direito do ex-presidente da Câmara para a viabilização de emendas parlamentares.

Parlamentares dizem que na era Motta ela ainda faz esse trabalho. Um deles explicou o processo: o parlamentar despacha ou com Motta ou com o próprio Lira, um dos dois encaminha o pedido a ela, e depois o deputado a cobra. Ela também faz o acompanhamento das emendas com os ministérios. Anotações obtidas pela PF reforçaram as suspeitas de que os recursos públicos eram destinados conforme interesses privados dos deputados e sem compromisso com projetos de longo prazo. Ao pedir autorização para as buscas contra a assessora, cumpridas nesta sexta, a Polícia Federal destacou "o incomum desapego à formalidade na formulação orçamentária".