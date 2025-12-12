AO VIVO: Moraes determina cassação imediata de Zambelli

Moraes determina perda imediata do mandato de Carla Zambelli / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sext-feira, 12, repercute a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de decretar a perda imediata do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Moraes decidiu cassar o mandato de Zambelli mesmo após votação na Câmara dos Deputados ser favorável para a permanência da parlamentar.

Em sessão virtual na madrugada do dia 11, a decisão tomada pelos parlamentares da Câmara foi considerada pelos ministros do STF, uma "afronta ao Judiciário, com potencial para amplificar a crise entre o STF e o Congresso Nacional". O plenário também contrariou decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que havia aprovado, mais cedo, a cassação do mandato da deputada federal por 32 votos a 2.