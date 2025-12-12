AO VIVO: Moraes determina cassação imediata de Zambelli

AO VIVO: Moraes determina cassação imediata de ZambelliA decisão de perda imediata do mandado foi decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, mesmo após votação da Câmara dos DEputados ser favorável pela permanência da parlamentar Carlar Zambelli (PL-SP)
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sext-feira, 12, repercute a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de decretar a perda imediata do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP).
Moraes decidiu cassar o mandato de Zambelli mesmo após votação na Câmara dos Deputados ser favorável para a permanência da parlamentar.
Nesta quinta-feira, 11, o Plenário votou o processo de cassação da parlamentar, mas os 257 votos necessários para tirar o mandato não foram atingidos. A votação teve apenas 227 votos para a cassação.
Segundo Moraes, a decisão da Câmara é um "ato nulo, por evidente inconstitucionalidade". A votação foi anulada e Moraes determinou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se seguimento no processo de posse ao suplente de Zambelli na Câmara em até 48 horas.
No documento da determinação, Moraes frisou que é o Judiciário que determina a perda do mandato parlamentar condenado criminalmente com trânsito em julgado, cabendo à Mesa da Câmara dos Deputados "tão somente declarar" a perda do mandato. "Editar ato administrativo vinculado", ponderou.
Em sessão virtual na madrugada do dia 11, a decisão tomada pelos parlamentares da Câmara foi considerada pelos ministros do STF, uma "afronta ao Judiciário, com potencial para amplificar a crise entre o STF e o Congresso Nacional".
O plenário também contrariou decisão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, que havia aprovado, mais cedo, a cassação do mandato da deputada federal por 32 votos a 2.
