Aldigueri pede que disputas municipais fiquem fora da Assembleia

Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB) afirmou ser natural o crescimento das tensões entre os parlamentares na Casa, especialmente com a proximidade do ano eleitoral. Ele ressaltou, no entanto, que divergências municipais devem ser deixadas de lado durante sessões do Parlamento. Aldigueri esteve em evento na sede do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), que entregou o Selo Qualidade em Transparência a gestores estaduais e municipais do Ceará.

