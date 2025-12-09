Vereador quer endurecer punição contra pichações em Eusébio

Vereador quer endurecer punição contra pichações e criar programa de recuperação em Eusébio / Crédito: Bianca Mota - Especial para O Povo

Um projeto de indicação aprovado na Câmara Municipal de Eusébio, na última sessão legislativa - na segunda-feira, 8 - propõe a criação de uma lei para combater a pichação no município, com definição de infrações, penalidades e a instituição de um programa específico para recuperação de áreas degradadas. O texto é de autoria do vereador Nildinho (PRD). Por se tratar de uma indicação, a proposta não teria força de lei se for aprovada pelo Legislativo, dependendo do Executivo, que pode ou não acatar a sugestão e encaminhar um projeto.

Multas e prestação de serviços A proposta proíbe a prática de pichação em todo o território municipal, incluindo imóveis públicos e privados, veículos, monumentos, árvores, postes, placas de sinalização e demais bens urbanos. O texto considera pichação qualquer inscrição, desenho ou marca feita sem autorização que altere a superfície original das estruturas. Pelas regras sugeridas, os infratores poderão ser punidos com multa administrativa que varia de R$ 1 mil a R$ 5 mil, de acordo com a gravidade do dano, reincidência e valor histórico ou cultural do local atingido. Além disso, a indicação prevê a obrigatoriedade de reparar o dano causado e a prestação de serviços comunitários entre 20 e 100 horas, em ações de limpeza e manutenção de espaços públicos. Nos casos em que a pichação atingir bens tombados ou de reconhecido valor histórico-cultural, a multa deverá ser aplicada no valor máximo. Se o infrator for menor de idade, as penalidades seguem o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com responsabilização dos pais ou responsáveis pelos custos de reparação.

Programa prevê limpeza e áreas para grafite O texto também propõe a criação do Programa Municipal de Recuperação de Áreas Degradadas por Pichação (Prolimpa). Entre as medidas previstas estão o mapeamento de pontos críticos, a limpeza de imóveis públicos pichados em até 72 horas após notificação e o apoio a proprietários de imóveis particulares, como fornecimento de tinta ou isenção de taxas.