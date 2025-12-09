Silvana rejeita voto em Girão: 'PL não apoia sob constrangimento'

Dra. Silvana rejeita voto em Girão: "O PL não apoia sob constrangimento"A deputada estadual afirmou que a sigla bolsonarista não está acuada e que apoiará "aquele que realmente ganhará a eleição"
A deputada estadual Dra. Silvana, líder do PL na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), rejeitou a tese de apoio do partido ao pré-candidato a governador Eduardo Girão (Novo) mesmo com as declarações de apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).
Ao O POVO, a parlamentar disse que os mandatários cearenses deram a "cara a tapa" e manifestaram o seu descontentamento com a decisão de "barrar" a aliança do PL Ceará com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB). A unidade havia sido costurada pelo deputado federal e presidente da sigla no Estado, André Fernandes (PL).
"Ele (André) contou com o apoio de todos nós, a gente botou a cara a tapa para dizer que não concordava com isso e a gente vai fazer o nosso momento no Estado do Ceará. Vai ser o momento do PL. O governo andou batendo palma, acho que estão com as mãos inchadas de tanto baterem palmas", declarou nesta terça-feira, 8.
Silvana afirmou que o PL vem forte para 2026 e apoiará o candidato que possuir chances reais de vitória contra o PT no Ceará. Embora não tenha citado diretamente Ciro, ela sinalizou a preferência. "O PL virá com tudo, apoiando aquele que realmente ganhará a eleição. Eu não tenho autorização para dizer, mas acho que a própria empolgação das pessoas já diz muito", disse.
A deputada confirmou que chegou-se a cogitar uma candidatura própria do PL, como O POVO apurou na reunião na última semana. Questionada sobre o apoio a Girão, ela descartou.
"Não. o PL foi constrangido e ficou claro na reunião. O PL não apoia sob constrangimento. O PL é um partido grande e livre. Nesse momento o que eu posso dizer nesta entrevista é que o PL não está acuado por quem quer que seja. O PL tem lideranças aqui e respeita essas lideranças. Para que o nosso eleitor possa nos valorizar e se sentir representado por nós, ele tem que se sentir representado", defendeu.
Negociações suspensas
No último dia 2, O PL anunciou que as negociações com Ciro Gomes no Ceará estão suspensas por tempo indeterminado. Segundo Fernandes, a suspensão foi motivada principalmente por um “ruído de comunicação” interno e pelo impacto da restrição de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por tentativa de golpe. A declaração foi feita após reunião da cúpula nacional do PL, em Brasília.
“Nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar. Vamos analisar um futuro melhor para o Estado do Ceará e eu agradeço a confiança de continuar à frente nessa articulação. Espero poder ajudar e contribuir para que o Ceará se livre do PT no Estado, mas também dê a parcela de ajuda nacionalmente”, afirmou André ao anunciar a suspensão.
No evento de lançamento da pré-candidatura de Girão ao governo do Ceará, houve um desentendimento entre Michelle e André. A ex-primeira-dama fez crítica pública contrariando o deputado e a aliança com Ciro, afirmando que ele "se precipitou". Ela defendeu Girão como nome da direita pura no Ceará.
André convocou coletiva e rebateu Michelle. Posteriormente, os filhos do ex-presidente Bolsonaro defenderam o deputado cearense nas redes sociais. Nos dias que seguiram, o PL convocou reunião em Brasília e definiu a suspensão das negociações com Ciro no Ceará.