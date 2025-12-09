Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia Legislativa fecha acesso a plenário por protesto de Glauber; TV Câmara suspende imagens

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados vedou nesta terça-feira, 9, o acesso de assessores e jornalistas ao plenário da Casa, no momento em que o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) ocupa a cadeira da presidência da Câmara para protestar contra o processo do qual é alvo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

O acesso está permitido somente a deputados.

A TV Câmara também suspendeu a exibição da sessão legislativa.

