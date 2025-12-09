Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marinho: Alcolumbre nos externalizou intenção de projeto sobre dosimetria

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), afirmou nesta segunda-feira, 8, esperar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destrave um projeto para beneficiar os condenados pelo 8 de Janeiro. Segundo Marinho, Alcolumbre teria sinalizado a intenção de dar seguimento ao tema. Disse, no entanto, desconhecer o conteúdo.

"Há uma disposição, pelo menos nos foi externado na semana passada pelo senador Davi. Vamos ver se vai acontecer mesmo. A gente queria destravar o processo, eu não conheço o projeto", disse Marinho.

Segundo o senador do PL, o partido espera que o projeto ande até o fim de 2025.

